В Кремле опровергли намерение России нападать на другие страны

Песков: РФ никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои красные линии

Россия никогда не собиралась нападать на другие страны. Такое намерение опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, у государства есть свои озабоченности и «красные линии».

Ранее депутат Государственной Думы Адальби Шхагошев оценил вероятность нападения России на Украину. По его утверждению, этого не будет. Единственное, что на данный момент может случиться, это провокация украинской стороны в Донбассе. «Но в этом случае проигравшей стороной будет только одна — это Киев», — подчеркнул он.

В свою очередь первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин сообщил, что США довели до абсурда заявления о якобы готовящемся нападении России на Украину. Администрация в Вашингтоне постоянно говорит о некоем «вторжении», в случае которого Соединенные Штаты окажут военную помощь Киеву и союзникам в НАТО, уточнил он.