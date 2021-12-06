В Госдуме оценили возможность нападения России на Украину

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в беседе с РИА Новости оценил вероятность нападения России на Украину.

По мнению политика, Россия на Украину не нападет, единственное, что сейчас может случиться, это провокация украинской стороны в Донбассе. «Но в этом случае проигравшей стороной будет только одна — это Киев», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что в таком случае потери могут быть «географического характера». «Я считаю, что это самая серьезная сейчас концепция, которая может развернуться», — добавил Шхагошев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия чрезвычайно обеспокоена возможностью размещения военных НАТО на Украине. «Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится», — подчеркнул он. По его словам, эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов и для того, чтобы страховаться от происходящего.