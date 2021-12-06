Кремль выразил обеспокоенность возможностью размещения военных НАТО на Украине

Россия чрезвычайно обеспокоена возможностью размещения военных НАТО на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью RT.

«Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России добавил, что эта ситуация заставляет Москву принимать меры по защите своих интересов и для того, чтобы страховаться от происходящего.

Ранее в декабре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Дипломат отметила, что втягивание Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями.