В МИД назвали красной линией вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для Москвы. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Материалы по теме «Санкции — это на всю жизнь» США грозят России новыми санкциями. Кто и как принимает эти решения? Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?

Ее заявление коснулось прошедшего в латвийской столице Риге заседания министров иностранных дел стран НАТО. Захарова отметила, что встреча продемонстрировала зацикленность Североатлантического альянса на мнимых угрозах в ущерб совместному решению реальных вызовов современности. В частности, это коснулось якобы агрессии России в отношении Украины.

«Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что такие действия альянса дестабилизируют военно-политическую обстановку в Европе.

Представитель МИД напомнила, что после окончания холодной войны НАТО давало обещание России не продвигать свои юрисдикцию и военные силы на Восток. Однако, по словам Захаровой, эти обещание не были выполнены. В этом она увидела причину якобы печального состояния европейской безопасности.

«Убеждены, что единственный вариант разрешения сложившейся ситуации — совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток», — подытожила официальный представитель МИД.

Ранее на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности восстановления российско-американского диалога по Украине. По его словам, Москва могла бы объединиться с Вашингтоном для урегулирования кризиса на украинском юго-востоке.