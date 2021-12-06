Сенатор заявил об абсурдности заявлений США о вторжении России на Украину

Сенатор Кожин: США довели до абсурда заявления о якобы готовящемся нападении РФ на Украину

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин заявил, что США довели до абсурда заявления о якобы готовящемся нападении России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор напомнил, что администрация в Вашингтоне постоянно говорит о некоем «вторжении», в случае которого Соединенные Штаты окажут военную помощь Киеву и союзникам в НАТО.

«Ситуация доведена уже до абсурда, она очень тяжелая. Но не мы ее довели до этого, и выбираться из этой ситуации надо именно США», — подчеркнул Кожин.

Ранее стало известно, что администрация президента Байдена введет санкции против России, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение на Украину. По сообщению Белого дома, правительство Байдена обсуждает антироссийские санкции с правительствами европейских стран.

