В США запланировали санкции против России из-за Украины

CNN: США могут ввести антироссийские санкции, чтобы избежать агрессии против Украины

Администрация президента США Джо Байдена введет санкции против России, чтобы сдержать якобы готовящееся вторжение на Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

По сообщениям источников телеканала CNN, правительство Байдена обсуждает антироссийские санкции с правительствами европейских стран. Отмечается, что ограничения могут затронуть как окружение президента России Владимира Путина, так и российские энергетические компании. Кроме того, обсуждается возможность отключения России от интернет-сети SWIFT.

В сообщении телеканала подчеркивается, что санкции могут быть самыми худшими, из тех, что когда-либо применялись против враждебных США стран. Исключения составят только ограничения против Ирана и КНДР.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что администрация Байдена больше не желает продолжать санкционную политику против России. При этом он добавил, что дальнейшие действия Вашингтона будут зависеть от политических шагов российской стороны.