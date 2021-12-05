Стало известно о нежелании Байдена вводить санкции против России

Администрация американского президента Джо Байдена не хочет продолжать вести санкционную политику против России. Об этом в интервью РБК заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Дипломат отметил, что, несмотря на нежелание американского лидера вводить санкции против России, решение Вашингтона будет зависеть от действий Москвы. Салливан напомнил, что США накладывали на Россию санкции в областях, где есть «фундаментальные разногласия», а также из-за обеспокоенности действиями Москвы, несовместимыми с интересами Вашингтона.

Также посол добавил, что предыдущая администрация президента США «предприняла весомые шаги, чтобы противостоять тем действиям, с которыми мы были глубоко несогласны», и администрация Байдена продолжает этот путь. Салливан подчеркнул, что из бесед Байдена с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что американский лидер не хочет продолжать накладывать санкции на российскую сторону. «Но это зависит от России, США и союзников, от решения некоторых вопросов, которые стали причиной введения санкций», — заключил он.

Ранее посол США в России Джон Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. Он подчеркнул, что много раз говорил на тему дипломатических отношений и о размере посольств, при этом в данную дискуссию вовлечены и правительства США и России. «Но это не так просто — сказать, что мы отменим все ограничения», — отметил Салливан.