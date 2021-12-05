Салливан оценил предложение снять взаимные ограничения с Россией

Посол США в России Салливан: не так просто снять дипломатические ограничения с Россией

Посол США в России Джон Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией в интервью с РБК.

В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. «Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто — сказать, что мы отменим все ограничения», — отметил Салливан.

При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.

В этом же интервью Джон Салливан рассказал о способе избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» со стороны Москвы. По его словам, это можно будет сделать благодаря дипломатическому взаимодействию.