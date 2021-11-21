На Украине предрекли скорое вторжение России в страну

Глава ГУР Буданов: Россия готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилл Буданов предрек скорое вторжение России на территорию страны. Он отметил в интервью Military Times, что нападение произойдет в конце января или начале февраля.

По его словам, Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке, которая будет удары артиллерии, авиации, бронетехники и десанта. Глава ГУР указал, что она станет гораздо более разрушительной, чем любая из предпринятых ранее.

Буданов также указал на то, что перед вторжением последует серия психологических операций. Он добавил, что они уже проводятся в настоящее время, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее обороноспособность.

Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства. Они хотят сделать обстановку внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если это не получится, за дело возьмутся военные Кирилл Буданов глава Главного управления разведки минобороны Украины

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Среди факторов дестабилизации глава ГУР назвал протесты против вакцинации, якобы организованные Россией, а также попытку разжечь беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением. Он также отметил пограничный конфликт между Польшей и Белоруссией как часть этих усилий. Буданов заявил, что оценки разведки США и Украины относительно сроков нападения России очень похожи.

30 октября газета The Washington Post сообщила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России.

В России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в министерстве иностранных дел такие заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.

Обострение в Донбассе

Буданов отметил, что американские противотанковые комплексы Javenlin впервые были использованы в Донбассе против российских войск. По его словам, они наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar призваны стать сдерживающим психологическим фактором.

26 октября ВСУ впервые задействовали в Донбассе БПЛА Bayraktar TB2. В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) отметили, что в результате применения дрона жертв и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было. В России ситуацию в регионе назвали тревожной.

Позже командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские военные готовы и дальше использовать беспилотники для нанесения ударов по позициям противников в Донбассе.

Буданов подчеркнул, что Украине требуется помощь США. Он счел недостаточной нынешний уровень американской поддержки.

Нам нужно больше. США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого самое подходящее время. Потому что после может быть очень поздно Кирилл Буданов глава Главного управления разведки минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в Вашингтон попросил США увеличить поставки вооружений. Он также подчеркнул, что Киев ожидает от Вашингтона «более сильной позиции» по вопросам безопасности.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные штаты в настоящее время не готовы анонсировать поставки дополнительной помощи Украине. Она подчеркнула, что США долгое время оказывают решительную поддержку Украине и предоставляют Киеву помощь как военного, так и мирного характера.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на встрече с делегацией американского Сената на Галифаксском международном форуме по безопасности поблагодарил США за оказанную военную помощь. Он заявил, что настоящую поддержку не всегда можно измерить деньгами.

Реакция в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» назвал заявления о вторжении нагнетанием истерии и провокациями. Его слова приводит «Интерфакс».

Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть, Соединенные Штаты Америки Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он счел такое поведение «не совсем логичным и не совсем приличным».

Ранее Дмитрий Песков оценил перспективу возможного милитаризованного решения конфликта в Донбассе. По его словам, попытки урегулировать кризис на юго-востоке Украины силовым путем будут иметь самые серьезные последствия.

