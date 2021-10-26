Украина впервые задействовала турецкий беспилотник в бою в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает Vesti.ua со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова.

По его словам, позиции 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны самопровозглашенных республик. «ВСУ направила Bayraktar TB2, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена», — заявил Бутусов.

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Противник не смог ни обнаружить, ни сбить дрон, утверждает Бутусов. Приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавил журналист.

О первом применении турецкого беспилотника сообщил и волонтер Роман Доник. Он опубликовал видео произошедшего.

В конце сентября сообщалось, что под Киевом построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar. Министр обороны Украины и гендиректор турецкой компании подписали меморандум в присутствии президента Владимира Зеленского, который выразил благодарность турецкому коллеге Реджепу Эрдогану за поддержку проекта. «Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле считают важным военно-техническое сотрудничество Киева и Анкары, однако обеспокоены использованием турецкого вооружения для ударов по жителям Донбасса.

