Под Киевом построят центр по обслуживанию турецких беспилотников

Министр обороны Украины и гендиректор Bayraktar подписали меморандум о сотрудничестве

В Киевской области построят центр по обслуживанию беспилотников Bayraktar. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Министр обороны Андрей Таран и гендиректор турецкой компании Bayraktar Халук Байрактар подписали меморандум о сотрудничестве в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинский лидер выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за поддержку проекта. «Это большой реальный шаг вперед. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины», — подчеркнул Зеленский.

Bayraktar построит возле города Васильков центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотников. Кроме того, там будут проводиться обучение и подготовка персонала для работы с техникой. В дальнейшем на Украине планируется создать несколько таких центров и наладить совместное производство беспилотников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важной тему сотрудничества Киева и Анкары в военно-технической сфере, однако выражают озабоченность использованием Украиной турецкого вооружения для «ударов по собственным гражданам» в Донбассе.