Украина понадеялась на появление собственного производства беспилотников

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что в стране появится собственное производство беспилотников, а именно турецкий Bayraktar. Трансляция выступления политика велась в Facebook.

Министр отметил, что 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и возможные совместные проекты.

«Вы знаете, что между нашими странами есть несколько амбициозных проектов. Это и производство беспилотников, и производство кораблей для ВМС Украины. Я уже сказал об этом: там все будет хорошо, и завод Bayraktar на территории Украины будет», — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Зеленский и Эрдоган однозначно настроены на развитие двусторонней торговли и ее рост в интересах экономики и бизнеса Турции и Украины.

В августе стало известно, что турецкая компания Baykar захотела построить на Украине научно-исследовательский и производственный центр по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Компания согласна покрыть всю стоимость строительства предприятия и за свой счет наладить работу по выпуску машин. Baykar также инициирует вопрос о создании совместных индустриального и технологического парка оборонных технологий для украинских и турецких предприятий.

