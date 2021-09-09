Украинскому судостроению предсказали крах из-за покупки турецких корветов

Украина потратила миллиарды гривен на покупку турецких корветов класса ADA, тогда как ее национальная судостроительная отрасль практически лишена заказов и находится на грани коллапса. Об этом пишет обозреватель издания «Страна.ua» Юрий Касьянов.

По его словам, в 2021 году Киев потратил на покупку одного такого судна 8 миллиардов гривен (почти 22 миллиарда рублей), что сопоставимо с государственным оборонным заказом республики на целый год. Журналист предсказал, что в случае боевого столкновения с российским флотом турецкие корветы ждет крах.

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«Вся эта многомиллиардная турецкая флотилия или даже не выйдет в море в случае войны, или будет героически затоплена самими экипажами. В лучшем случае», — написал Касьянов.

Обозреватель подчеркнул, что даже в «оккупированном» Крыму судостроительные предприятия завалены заказами на три-четыре года вперед, тогда как украинские верфи «окончательно распиливаются на металлолом». Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас нуждаются в первую очередь в современных системах ПВО, противотанковых комплексах, танках, автомобилях, ударных вертолетах, беспилотниках и современном пехотном снаряжении.

«А мы строим в Турции корветы, не оставляя никаких шансов подыхающей отечественной судостроительной отрасли. Лозунг дня: добили беспилотную отрасль турецкими беспилотниками, добьем и судостроительную турецкими кораблями», — заявил журналист.

О поставке турецких беспилотников и корвета класса ADA для ВМС Украины президент Владимир Зеленский объявил в начале июля. По его словам, украинские специалисты уже завершили обучение по управлению Bayraktar TB2 в Турции, а к тренировкам на новом судне приступят после завершения его строительства в 2023 году.