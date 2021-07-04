Турция построит Украине корвет и беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новое оружие от Турции. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, выступая перед Военно-морскими силами (ВМС) страны, передает «Интерфакс».

По его словам, в скором времени военные получат турецкие ударные беспилотники Bayraktar-ТВ2, украинские специалисты уже завершают обучение по управлению ими в Турции.

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Кроме того, до 2023 года турецкие специалисты построят Украине современный корвет. Военный корабль уже заложен на верфи.

Украина начала переговоры о крупных закупках беспилотников Bayraktar еще летом 2020 года, до того, как турецкое оружие широко применялось Азербайджаном в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. В апреле 2021 года Киев впервые применил беспилотник, который находится на вооружении армии с 2019 года, над зоной силовой операции в Донбассе «с целью наблюдения».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что турецкие беспилотники Bayraktar понадобились стране для «сдерживания» России.