Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО в Донбассе. Таким образом, учения Sea Breeze можно расценить как провокационные, цитирует дипломата РИА Новости.

По мнению Захаровой, такие маневры проводятся ради «накачки» Украины оружием. Кроме того, Вашингтон выделяет большие суммы на помощь Киеву, что также вызывает обеспокоенность у российской стороны.

«Западные партнеры очень нервно реагируют на учебные маневры, которые проводит наша страна, [при этом Москва] заранее об этом уведомляет. Но как только мы начинаем их проводить, на Западе начинается истерика», — напомнила представитель МИД.

Военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.

Sea Breeze-2021 пройдет с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова. Основные участники учений — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. Кроме того, в учениях будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

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