Россия высмеяла реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял реакцию Украины на инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море. Свое мнение он выразил в Telegram.

По мнению сенатора, «очередная украинская истерика» не сможет изменить нежелание ведущих стран НАТО видеть страну в своих рядах.

Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем Алексей Пушков ответ на реакцию Киева

Начало конфликта

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По имеющимся у российских военных данным, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Версия Великобритании

Британские власти заявили, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Представители министерства обороны также опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

Реакция России

В МИД России отметили несостыковки в британской версии инцидента с эсминцем. Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила минобороны и посольство Британии во лжи относительно обстоятельств происшествия. Она заявила, в Британии утратили манеры.

Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите Мария Захарова о пересечении британским эсминцем российской границы

Министерство обороны России вручило ноту военному атташе Великобритании после инцидента с британским эсминцем Defender. В ведомстве действия эсминца расценили как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982-го.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что случай с британским эсминцем доказал, что Крым является крепостью.

Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся Сергей Аксенов о защите российских границ

Мнение Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк связал инцидент с британским эсминцем Defender под Севастополем с грядущими совместными военными учениями Украины и НАТО Sea Breeze-2021. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент с британским эсминцем в Черном море является «наглядным доказательством украинской позиции».

Агрессивная и провокационная политика РФ в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам Дмитрий Кулеба о предупредительных выстрелах со стороны России

Возможные последствия

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин считает, что Лондон не станет предпринимать резких ответных действий в отношении Москвы в связи с произошедшим инцидентом в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Channel 4. Келин также добавил, что политика санкций в отношении каких-либо стран не является эффективной.