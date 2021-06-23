На Украине инцидент с британским эсминцем связали с учениями НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк связал инцидент с британским эсминцем Defender под Севастополем с грядущими совместными военными учениями Украины и НАТО Sea Breeze-2021. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он заявил, что Москва намеренно искажает данные об инциденте с британским эсминцем. По его мнению, перевирая события, Россия стремится препятствовать проведению учений Sea Breeze-2021 в Черном море.

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«Британский корабль точно не нарушал никаких норм международного права или национального права Украины, когда проходил поблизости от Крымского полуострова. Зато уже есть призыв российской стороны отказаться от учений Sea Breeze в Черном море. Таким образом, делаем вывод: российская сторона пытается взрастить якобы серьезный инцидент из ничего, чтобы посредством такой информационной манипуляции как минимум создать негативный политический фон для Sea Breeze, а как максимум — создать позицию для противодействия учениям», — пояснил Подоляк.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак объявил о предстоящих военно-морских учениях с США Sea Breeze-2021, которые пройдут пройдут в акватории Черного моря в районе Одессы и Очакова. Помимо США, в учениях примут участие еще 30 стран. Основной акцент в них будет сделан на противовоздушной обороне, обнаружении субмарин и проведении противодесантных операций.

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море из-за их явно агрессивного характера.