Президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Черное море безопасной акваторией. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает портал «Гордон».

«Черное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, флотами государств-партнеров в Черном море», — сказал Зеленский.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

В Киеве заявили, что инцидент свидетельствует о необходимости «качественно нового взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море».