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Российские военные раскрыли детали инцидента с британским эсминцем в Черном море

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Yoruk Isik / Reuters

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. О деталях инцидента сообщает РИА Новости.

По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул российские воды.

Ранее Минобороны России сообщило, что бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца, нарушившего российскую границу в Черном море.

В пятницу, 18 июня, стало известно о прибытии в Одессу двух кораблей НАТО — британского эсминца HMS Defender и фрегата ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F80. Подробности их визита не сообщались.

Предыстория: Российский Су-24 выпустил бомбы по курсу британского эсминца в Черном море
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