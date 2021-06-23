Российские военные раскрыли детали инцидента с британским эсминцем в Черном море

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. О деталях инцидента сообщает РИА Новости.

По данным российских военных, эсминец был предупрежден о применении оружия в случае нарушения границы, однако не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Затем, в 12:19, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца.

В 12:23 британский корабль покинул российские воды.

Ранее Минобороны России сообщило, что бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца, нарушившего российскую границу в Черном море.

В пятницу, 18 июня, стало известно о прибытии в Одессу двух кораблей НАТО — британского эсминца HMS Defender и фрегата ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F80. Подробности их визита не сообщались.