Корабль британских ВМС зашел в Одессу

Патрульный корабль Королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании HMS Trent (P224) зашел в порт Одессы во вторник, 18 мая. Об этом сообщила администрация Одесского морского порта, пишет портал «Гордон».

Корабль пришвартовался к 15-му причалу. «По заявлению британской стороны, визит корабля в Одессу демонстрирует поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сотрудничество с украинскими военными», — заявили в администрации порта.

Корабль британских ВМС HMS Trent вошел в Черное море 16 мая. Посольство Великобритании в Турции, через которую в Одессу шел корабль, объявило, что Лондон «вместе с НАТО и региональными партнерами продолжит поддерживать безопасность и стабильность». Черноморский флот следил за британским кораблем.

В конце марта сообщалось, что Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике.