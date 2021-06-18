Корабли НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля стран, входящих в НАТО, утром 18 июня прибыли в Одессу, сообщает УНИАН.

«Британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805 сегодня вошли в порт Одессы», — сообщил начальник службы связей с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик.

Подробности визита военных кораблей не сообщаются.

В мае в порт Одессы заходил патрульный корабль Королевских военно-морских сил Великобритании HMS Trent (P224). В администрации порта заявили, что визит продемонстрировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и сотрудничество с украинскими военными.

В марте корабли второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG2) провели учения в Черном море с судами береговой охраны Грузии.