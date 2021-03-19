Грузия и НАТО провели военные учения в Черном море

Корабли второго постоянного морского подразделения НАТО (SNMG2) провели учения в Черном море с судами береговой охраны Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Целью учений являлось повышение уровня совместимости морских подразделений, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.

Со стороны НАТО в них приняли участие корабли Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария).

Совместные учения проходили с учетом всех рекомендаций и мер предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии 15 марта. Они уже покинули страну. До этого корабль НАТО заходил в воды Грузии в феврале — в Батуми для проведения учений находился эсминец США Donald Cook.

В декабре 2020 года парламент Грузии единогласно поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО. «Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности», — говорится в тексте документа.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что без решения проблемы с Абхазией и Южной Осетией страна не сможет претендовать на членство в НАТО. В 2019 году глава Союзнического офиса Североатлантического альянса в Тбилиси Розария Пуглиси сообщила, что вопрос вступления Грузии в военный блок не будет рассматриваться до урегулирования всех территориальных споров.