НАТО отказалось принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии

НАТО не будет рассматривать вступление Грузии в альянс без территорий Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление сделала глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси, передает Грузия Online.

«Мы не рассматриваем варианты, которые остановили бы пятую статью в отношении Абхазии и Южной Осетии», — сказала представитель Североатлантического альянса. Согласно официальной позиции НАТО, эти «оккупированные территории» являются частью Грузии, а потому речь об участии в альянсе может идти только с учетом их.

Пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.

10 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии. В случае вхождения Грузии в блок без спорных территорий, пятая статья будет распространяться только на остальную ее территорию.

Грузия стремится к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе с 1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси и Киев присоединятся к военному блоку.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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