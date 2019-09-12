Грузии предсказали уничтожение «двумя слонами» при вступлении в НАТО

Грузии грозит уничтожение, если она согласится вступить в НАТО на условиях отказа от претензий на Абхазию и Южную Осетию. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — движение за свободу» Нино Бурджанадзе в эфире телеканала TV Pirveli, передает EADaily.

Политик указала, что на территории республик уже стоят российские военные базы. При вступлении Тбилиси в НАТО на территории Грузии появятся американские военные объекты, что окончательно расшатает и без того нестабильную ситуацию в стране.

«Мы разместим на своей территории две взаимоисключающие силы. Мы делаем все то, чего избегают все страны, — превращаем Грузию в место противостояния двух слонов», — заявила Бурджанадзе и пояснила, что под слонами она имеет в виду Россию и США или Россию и Североатлантический альянс.

Таким образом грузинский оппозиционер прокомментировала слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который предложил Грузии вступить в организацию без Абхазии и Южной Осетии.

Республики объявили о своей независимости в 2008 году после военного конфликта с участием России. Москва поддержала их решение. Тбилиси до сих пор считает страны своими оккупированными территориями. В том же году на саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Тбилиси и Киев присоединятся к военному блоку.

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