Южная Осетия заявила о закрытии границы с Грузией

Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил о временном закрытии государственной границы с Грузией. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что это сделано в целях безопасности из-за нагнетания грузинской стороной напряженности на ряде участков границы с Южной Осетией. В частности, будут закрыты КПП «Раздахан» и «Синагур». Открыть границу югоосетинская сторона планирует после «нормализации обстановки».

28 августа стало известно, что грузинская полиция разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. По словам советника югоосетинского президента Сослана Кокоева, любые действия со стороны Грузии получат зеркальный ответ. Цхинвал требовал убрать блокпост, в Тбилиси ответили отказом.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находились 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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