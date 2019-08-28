Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе

Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. Об этом сообщил советник югоосетинского президента Сослан Кокоев, передает РИА Новости.

По его словам, силовики выставили блокпост и начали строить дорогу. На место выехали представители КГБ и пограничной службы Южной Осетии. Кокоев также отметил, что действия грузинской стороны получат зеркальный ответ. «В любой момент мы готовы отреагировать адекватно ситуации», — сказал он, добавив, что руководство республики предоставило грузинским полицейским время «выйти за территорию».

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В КГБ республики действия грузинских силовиков назвали провокацией. Глава пресс-службы ведомства Екатерина Бязрова заявила «Sputnik Южная Осетия», что в настоящий момент сотрудники спецслужб «осуществляют специальные действия» в целях обеспечения безопасности жителей республики, проживающих на приграничной территории. Какие именно меры принимает КГБ, Бязрова не уточнила.

В августе первый командующий вооруженными силами Южной Осетии Олег Тезиев заявил, что во время грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году Цхинвал удалось отстоять благодаря местным ополченцам, а не российской армии. По его словам, Россия задержала ввод войск в республику из-за неразберихи.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находилось 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска. Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

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