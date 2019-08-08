В Южной Осетии посетовали на запоздалую помощь России в войне с Грузией

Россия задержала ввод войск в Южную Осетию в 2008 году, поскольку произошла неразбериха. Кроме того, отсутствовала оперативная связь и не было возможности адекватно оценить обстановку, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» первый командующий вооруженными силами республики Олег Тезиев.

«Из Цхинвала звонят в Москву. Там не отвечают. Звонят в Ростов. Оттуда тоже звонят в Москву. И из Владикавказа звонят в Москву. А Москва молчит. Причем грузины выбрали момент, когда оперативный отдел Минобороны переезжал из одного здания в другое», — рассказал он.

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Из-за этого, по словам Тезиева, генералу Анатолию Хрулеву, возглавлявшему в тот момент 58-ю армию, пришлось взять ответственность на себя и ввести войска. «Я точно знаю, что он действовал на свой страх и риск. Государственная машина зашевелилась только 8 числа, ближе к вечеру», — уточнил Тезиев.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в ночь на 8 августа 2008 года с обстрела грузинской армией Цхинвала и попытки установить контроль над республикой. В тот момент в зоне конфликта находилось 500 российских миротворцев. Днем Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, объявил о начале операции в республике, после чего в регион были введены российские войска.

По данным Минобороны, озвученным в феврале 2009 года, в ходе конфликта погибли 64 российских военнослужащих, еще 283 были ранены. Издание «Военное обозрение» сообщило, что потери российского миротворческого батальона составили 10 человек убитыми и два пропавшими без вести. Многие из тех, кто находился в городке миротворцев, получили ранения разной степени тяжести.

С 14 по 16 августа лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования ситуации. Спустя некоторое время Москва официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

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