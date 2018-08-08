США призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Вашингтон призвал Москву переместить войска из Южной Осетии и Абхазии на позиции до событий 2008 года. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, передает RT.

«США призывают Россию отвести силы на места, где они находились до вторжения», — отметила она.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в начале вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. «Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала [войну]. Полные идиоты и дебилы. На самом деле это аморально, потому что есть огромное количество материалов», — сказал он.

В августе 2008 года, в начале второго президентского срока Саакашвили, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа.

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