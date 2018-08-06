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Саакашвили раскрыл детали российского «вторжения» в Грузию в 2008 году

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Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью телеканалу «Настоящее время» обвинил Россию в начале вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Видео доступно на YouTube.

«Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала [войну]. Полные идиоты и дебилы. На самом деле это аморально, потому что есть огромное количество материалов», — сказал Саакашвили.

«Спросите российских матерей, чьих детей перебросили туда, спросите полковника [Андрея] Казаченко (командир 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии — прим. «Ленты.ру»), который зашел в три часа утра вместе со своим полком в ущелье. Это хорошо задокументировано, он сам не отвергает. Уже нельзя спросить об этом [второго президента Абхазии] Сергея Багапша (умер в 2011 году — прим. «Ленты.ру»). Он за день, за 24 часа до якобы начала войны говорил: "Меня успокоили, российские войска уже зашли через [Рокский] тоннель. Все хорошо". Он это сказал, это все хорошо зарегистрировано», — добавил бывший президент Грузии.

Также Саакашвили заявил, что к началу войны на территории Южной Осетии уже находилось «огромное количество людей», которые «взрывали и нападали». «И это были не так называемые миротворцы. Это были не так называемые добровольцы, хотя эти добровольцы — это тоже были российские войска. Это были регулярные российские войска. Это хорошо очень задокументировано», — поведал он.

«Нам говорят: "В 2008 году Грузия начала войну". Но главная наша боеспособная бригада в тот момент была в Ираке (Тбилиси отправил в эту страну две тысячи военнослужащих — прим. «Ленты.ру»). Если бы мы хотели что-то начать, мы в любой момент могли ее привезти, было такое соглашение с американцами. Но мы ее не привезли. Наша армия тогда реально была — три неполные боевые бригады, которые были в состоянии куда-то двигаться», — объяснил Саакашвили.

«Это было в 10 раз меньше, чем у [России]. Не говоря уже о том, что у них было 200 самолетов, а у нас не было достаточно средств противовоздушной обороны, хотя мы сбили больше 10 их летательных аппаратов. Но в любом случае этого, конечно, не было достаточно, когда тебя бомбят 200 самолетов. Поэтому, естественно, и тогда у Грузии не было военного решения, и сейчас нет военного решения», — подчеркнул он.

Также Саакашвили назвал «цели» России в войне 2008 года. «Целью российского вторжения было нападение не просто на Грузию как страну, а на грузинскую государственность, потому что грузинская государственность тогда создавала проблемы в виде успешных реформ и так далее. И тогда целью было взятие Тбилиси, смена власти и отмена Грузии как государства», — утверждает глава государства.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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