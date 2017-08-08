Бурджанадзе обвинила Саакашвили в начале войны в Южной Осетии

Вооруженный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года начался из-за действий бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом во вторник, 8 августа, в интервью RT сказала бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

«Войну начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем. До сих пор — несмотря на выводы расследования комиссии ЕС, несмотря на заявления Хайди Тальявини (швейцарский дипломат, возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта 2008 года, — прим. «Ленты.ру») и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле — в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили», — сказала Бурджанадзе.

Она подчеркнула, что в стране до сих пор не принято говорить на тему причин конфликта в Южной Осетии.

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В 2009 году независимая экспертная комиссия, созванная Евросоюзом в 2008 году для расследования обстоятельств войны в Южной Осетии, сочла, что вина за развязывание конфликта лежит на Грузии. Комиссию возглавляла Хайди Тальявини, на расследование было потрачено 1,6 миллиона евро. Авторы документа пришли к мнению, что первоначально военный ответ России на грузинскую агрессию был «законным», поскольку действия РФ носили оборонительный характер, однако последующая реакция российских вооруженных сил вышла за «разумные границы».

В августе 2008 года грузинские власти попытались силой вернуть контроль над территорией Южной Осетии. Однако попытка провалилась — самопровозглашенная республика получила военную помощь со стороны России, грузинские войска были вытеснены с территории региона. После пятидневной войны Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси эти регионы считают «оккупированными российскими войсками».