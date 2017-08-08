Медведев напомнил о готовности защищать россиян в годовщину событий в Цхинвале

Операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году была проведена Москвой в соответствии с законом. Об этом написал российский премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook в годовщину грузинской атаки на Южную Осетию.

«Откровенно признаюсь, до 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в 21 веке кто-то может расстреливать из "Градов" спящих в своих домах стариков, женщин и детей», — заявил он.

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Медведев подчеркнул, что Россия была обязана защищать своих граждан и готова всегда делать это в будущем. «Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт, и о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе», — отметил он.

Премьер также добавил, что атака на Цхинвал была организована «тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и подло».

Ранее во вторник экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что вооруженный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года начался из-за действий бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В августе 2008 года грузинские власти попытались силой вернуть контроль над территорией Южной Осетии. Россия предоставила

самопровозглашенной республике военную помощь, после чего грузинские войска были вытеснены с территории региона. После завершения вооруженного противостояния, которое длилось пять дней, Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.