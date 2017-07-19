Порошенко отправился на границу Южной Осетии для поддержки Грузии

Президент Украины Петр Порошенко совершил поездку к границе Грузии с Южной Осетией, чтобы заявить о поддержке Киевом позиции Тбилиси. Об этом в среду, 19 июля, сообщает kp.ru.

«Я тут для того, чтобы заявить твердую позицию Украины. Украина твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Грузии», — сообщил Порошенко журналистам.

Украинского лидера в поездке сопровождал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

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Порошенко прибыл с официальным визитом в Тбилиси днем ранее и успел принять участие в бизнес-форуме.

Летом 2008 года грузинская армия попыталась захватить Цхинвал, открыв при этом огонь по российским миротворцам. По итогам Пятидневной войны 8-12 августа 2008 года грузинские военные покинули территорию Южной Осетии. Вслед за этим республики Южная Осетия и Абхазия объявили о независимости, которая была признана Россией 26 августа. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.