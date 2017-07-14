Минобороны опубликовало документы о грузино-осетинском конфликте начала 1990-х

Минобороны России выложило в одном из разделов своего сайта документы, касающиеся обстоятельств урегулирования грузино-осетинского конфликта начала 1990-х годов.

В архив входят докладные записки, оперативные сводки, справки, протоколы заседаний комиссий, а также переписка должностных лиц. Публикация подготовлена совместно с Центральным архивом МЧС.

Конфликт в Южной Осетии перешел в горячую фазу зимой 1990-91 годов на фоне внутренних конфликтов в самой Грузии, а также стремления осетинского населения к автономизации.

После прихода к власти в Тбилиси Эдуарда Шеварднадзе в первой половине 1992 года грузинские военные активизировали действия в Южной Осетии, что вызвало нарастающий поток беженцев в российскую Северную Осетию. Включившаяся в урегулирование ситуации Россия начала гуманитарную операцию и политически принудила стороны к заключению Дагомысских мирных соглашений (24 июня 1992 года). В соответствии с договоренностями, на территории Южной Осетии были развернуты смешанные миротворческие силы в составе трех батальонов: российского, осетинского и грузинского.

Конфликт был заморожен до августа 2008 года, когда грузинская армия попыталась захватить Цхинвал, открыв при этом огонь по российским миротворцам. По итогам Пятидневой войны 8-12 августа 2008 года грузинские военные покинули территорию Южной Осетии, независимость которой была признана Москвой 26 августа.