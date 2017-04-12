В Южной Осетии анонсировали консультации с Москвой о вхождении в состав России

Избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерении обсудить с российским руководством возможность вхождения республики в состав РФ. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает «Sputnik Южная Осетия».

«После того как я вступлю в должность, мы начнем широкие консультации с политическими силами России и Южной Осетии, и с руководством РФ. Мы над этим будем работать и придем к общему знаменателю», — сказал он.

Бибилов также отметил, что «народ Южной Осетии разделен в своем мнении о вхождении или не вхождении в состав России».

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Президентские выборы прошли в регионе 9 апреля. Конкурентами Бибилова были предыдущий глава республики Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

В апреле 2016-го Тибилов анонсировал референдум о вхождении в состав России до августа этого года. Глава республики подчеркнул, что не сомневается в результатах плебисцита.

Южная Осетия имеет статус частично признанной республики — независимость от Грузии она провозгласила в декабре 1991 года. Как самостоятельное государство ее признали пять стран — Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.