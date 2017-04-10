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Спикер парламента Бибилов лидирует на президентских выборах в Южной Осетии

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Анатолий Бибилов
Анатолий Бибилов

Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов лидирует на президентских выборах в республике, за него проголосовали 54,18 процента пришедших на участки. Как написала у себя в Facebook сотрудница республиканского парламента Мадина Валиева, это результаты после обработки 91 процента бюллетеней.

По ее данным, на втором месте действующий глава республики Леонид Тибилов — 31.33 процента, у сотрудника КГБ Алана Гаглоева 9.78 процента. Против всех проголосовало 1,26 процента, 3.45 процента бюллетеней было испорчено. Явка составила 85 процентов.

РИА Новости приводит данные южноосетинского Центризбиркома после обработки 35 процентов протоколов, согласно которым Бибилов побеждает на выборах. Как сообщила глава ЦИК Белла Плиева, он набирает 48,7 процента. У Тибилова — 26,5 процента, у Гаглоева — 19,1 процента.

Президентские выборы прошли в Южной Осетии 9 апреля. Для победы кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов.

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