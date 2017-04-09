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В Южной Осетии отметили высокую активность избирателей на выборах президента

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Владимир Путин и Леонид Тибилов
Владимир Путин и Леонид Тибилов

Явка на выборах президента и референдуме в Южной Осетии, по данным на 16 часов, составила 69,95 процента. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявила глава ЦИК республики Белла Плиева, передает РИА Новости.

«По данным на 16:00 по московскому времени явка по республике — 69,95 процента, что составляет 22625 избирателей», — сообщила Плиева. По ее словам, в Цхинвале проголосовали 13,7 тысячи избирателей (67,87 процента), в Цхинвальском районе — 2,8 тысячи (68,85 процента), в Джавском районе — 1,7 тысячи (67,2 процента), в городе Квайса — 969 человек (76,72 процента), в Знаурском районе — 2,2 тысячи (80,49 процента), в Лениногорском районе — 1,1 тысячи (81,3 процента).

Также отмечается, что на участке в Абхазии не хватило бюллетеней для всех желающих проголосовать. ЦИК Южной Осетии сожалеет об этом, сообщает ТАСС. Однако Плиева подчеркнула, что бюллетени распределялись на основе норм закона и объективных данных.

21 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с южноосетинским коллегой Леонидом Тибиловым пожелал ему удачи на предстоящих выборах главы республики. «Надеюсь, что все пройдет в рамках конституции при соблюдении законов», — отметил российский лидер.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50 процентов плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32,7 тысячи избирателей.

Южная Осетия имеет статус частично признанной республики. Она провозгласила независимость от Грузии в декабре 1991 года. Правовой статус региона как самостоятельного государства признали пять стран — Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

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