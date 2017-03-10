Путин встретится с главой Южной Осетии

Президент России Владимир Путин и глава Южной Осетии (РЮО) Леонид Тибилов в середине марта обсудят соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российских ВС. Об этом сообщил помощник главы государства Владислав Сурков, передает ТАСС в пятницу, 10 марта.

Кроме того, стороны обсудят запланированное в республике повышение пенсий и зарплат, а также строительство медицинского кластера в РЮО, добавил Сурков.

Южная Осетия имеет статус частично признанной республики. Она провозгласила независимость от Грузии в декабре 1991 года. Правовой статус региона как самостоятельного государства признали пять стран — Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу.

В мае прошлого года сообщалось, что Тибилов и председатель парламента республики Анатолий Бибилов подписали заявление о проведении референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Голосование запланировано на 2017 год.

Тибилов был избран президентом Южной Осетии в 2012 году. Очередные выборы главы республики намечены на 9 апреля текущего года.