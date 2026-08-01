Украину предупредили об угрозе распада после заявления Путина

Almasry Alyoum: Одним из возможных исходов СВО является распад Украины

Заявление президента России Владимира Путина о распаде Украины может стать реальностью при определенных условиях. Такое мнение высказала египетская газета Almasry Alyoum.

Как отмечается в статье, слова российского лидера не подразумевают наличие плана по разделу Украины, а ставят под сомнение, что ее границы останутся неизменными.

«Оно [заявление Путина] поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство по окончании текущего конфликта», — пишет издание.

Издание полагает, что распад Украины возможен при наличии ряда условий, в том числе глубокого кризиса государственных институтов и значительного ослабления оборонного потенциала страны.

«Украина может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, последствия которого будет сложно преодолеть. Это, в свою очередь, может привести к расколу внутри элиты и создать предпосылки для появления местных сепаратистских настроений», — считает Almasry Alyoum.

Ранее Путин выразил уверенность, что Украина рано или поздно утратит западные земли.