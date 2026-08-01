Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:32, 1 августа 2026 (обновлено: 21:36, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

Украину предупредили об угрозе распада после заявления Путина

Almasry Alyoum: Одним из возможных исходов СВО является распад Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заявление президента России Владимира Путина о распаде Украины может стать реальностью при определенных условиях. Такое мнение высказала египетская газета Almasry Alyoum.

Как отмечается в статье, слова российского лидера не подразумевают наличие плана по разделу Украины, а ставят под сомнение, что ее границы останутся неизменными.

«Оно [заявление Путина] поднимает вопрос о том, сможет ли страна сохранить территориальную целостность и государственное единство по окончании текущего конфликта», — пишет издание.

Издание полагает, что распад Украины возможен при наличии ряда условий, в том числе глубокого кризиса государственных институтов и значительного ослабления оборонного потенциала страны.

«Украина может столкнуться с серьезным экономическим кризисом, последствия которого будет сложно преодолеть. Это, в свою очередь, может привести к расколу внутри элиты и создать предпосылки для появления местных сепаратистских настроений», — считает Almasry Alyoum.

Ранее Путин выразил уверенность, что Украина рано или поздно утратит западные земли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В центре Москвы прогремел взрыв
    В Москве отменили ночной велофестиваль из-за взрыва
    Место взрыва в центре Москвы оцепили
    Украину предупредили об угрозе распада после заявления Путина
    Зеленскому задали один вопрос после ночного удара России
    В московском ресторане прогремел взрыв
    Бывший министр обороны Украины высказался о борьбе с Зеленским
    Движение в центре Москвы перекрыли из-за взрыва
    Зеленскому назвали простой способ остановить удары России по Киеву
    ГУ МВД подтвердило информацию о погибших в результате взрыва в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok