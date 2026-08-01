Бывший министр обороны Украины высказался о борьбе с Зеленским

Федоров отказался конкурировать с Зеленским на выборах во время боевых действий

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не намерен участвовать в политической борьбе с президентом страны Владимиром Зеленским во время боевых действий. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

Он прокомментировал вспыхнувшие после его отставки протесты, отметив, что не планирует встречаться с демонстрантами и вступать в политическую оппозицию против Зеленского, пока идет конфликт.

«Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втянула меня в политику», — сказал Федоров. При этом он отказался возвращаться в правительство, если его не восстановят в должности министра обороны.

По данным издания, украинские аналитики считают, что Федоров был уволен по политическим причинам, в частности, в связи с тем, что он мог представлять угрозу для Зеленского на будущих президентских выборах.

Ранее Федоров допустил свое возвращение, но отказался занимать «декоративную должность». Он отметил, что «двери еще не закрыты», поскольку финального разговора с Владимиром Зеленским пока не было.