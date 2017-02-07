Сурков вспомнил «темное прошлое» Южной Осетии

Москва заинтересована в том, чтобы финансовая помощь, оказываемая Южной Осетии, расходовалась должным образом. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил помощник российского лидера Владислав Сурков, передает агентство Sputnik.

«Финансовая помощь России растет, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию. Но для Южной Осетии делается исключение, потому что появилось доверие. Россия не заинтересована в том, чтобы вернулось темное прошлое», — заявил Сурков на встрече с президентом республики Леонидом Тибиловым.

Он вспомнил, как развивалась ситуация в республике до прихода Тибилова. «Это были тяжелые для меня впечатления. Я видел наследство, которое вам досталось от предыдущей власти, я был обескуражен безответственностью и непрофессионализмом, которые здесь процветали», — сказал Сурков.

По его словам, теперь в России с удовлетворением отмечают, что средства расходуются должным образом. Сурков также передал Тибилову слова поддержки от президента России Владимира Путина. Тибилов, в свою очередь, поблагодарил руководство России за постоянное внимание к проблемам Южной Осетии.

Сурков прибыл в Цхинвал с однодневным визитом. В столице республики он осмотрел новые здания детской больницы и театра, которые в скором времени будут сданы в эксплуатацию.

Тибилов был избран президентом Южной Осетии в 2012 году. Очередные президентские выборы в республике намечены на 9 апреля текущего года.