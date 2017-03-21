Президент России отметил стабилизацию ситуации в Южной Осетии

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с южноосетинским коллегой Леонидом Тибиловым. Стенограмма встречи опубликована на сайте главы государства во вторник, 21 марта.

Наряду с вопросами безопасности, Путин и Тибилов обсудили темы социально-экономического и политического характера.

Путин отметил, что между Россией и Южной Осетией сложились союзнические отношения. «Мы довольны тем, что ситуация в вашей стране стабилизируется», — сказал российский президент.

Кроме того, он пожелал Тибилову удачи на предстоящих выборах главы Южной Осетии. «Надеюсь, что все пройдет в рамках конституции при соблюдении законов», — отметил Путин.

Тибилов был избран президентом Южной Осетии в 2012 году. Очередные президентские выборы в республике намечены на 9 апреля текущего года.