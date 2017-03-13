Медведев разрешил военным подразделениям Южной Осетии войти в состав ВС России

Правительство России дало согласие на подписание соглашения с Южной Осетией о порядке вхождения ряда подразделений ее вооруженных сил в состав ВС РФ. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный министерством обороны РФ согласованный с министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южная Осетия в состав ВС РФ», — сказано в документе.

Предложение о подписании указанного соглашения будет представлено президенту Владимиру Путину.

10 марта 2017 года сообщалось, что в середине марта президент Владимир Путин и глава Южной Осетии (РЮО) Леонид Тибилов обсудят соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики в состав российских ВС.