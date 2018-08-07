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Саакашвили назвал причину поражения в войне с Россией в 2008 году

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Михаил Саакашвили

Грузия потерпела поражение в пятидневной войне с Россией в августе 2008 года, поскольку силы сторон были слишком неравны. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который возглавлял страну во время конфликта.

«К сожалению, силы были слишком неравны и мы проиграли, но при этом мы сохранили самое главное — достоинство и самоуважение. Мы не сдались на милость гораздо более сильному врагу, а что есть сил дали ему по зубам», — написал экс-президент.

«Меня иногда спрашивают, что бы я сделал по-другому, если бы можно было бы возвратиться в 2008 год. Наверное, это две вещи: во-первых, я заранее вернул бы из Ирака наши самые боеспособные подразделения (Тбилиси отправил в эту страну две тысячи военнослужащих — прим. «Ленты.ру»), а во-вторых, попытался бы кричать еще громче, чтобы мировое сообщество быстрее осознало бы захватническую сущность России (не уверен, что это бы помогло). Варианта не отвечать на агрессию и "не поддаваться на провокации", как это было в Крыму, я не рассматривал тогда и не рассматривал бы сейчас. Потому что агрессор никогда сам не остановится, если не дать ему со всей силы по зубам», — добавил Саакашвили.

6 августа Саакашвили заявил, что именно Москва тогда начала военные действия. «Только полные идиоты и полные дебилы могут говорить, что Грузия начала [войну]. Полные идиоты и дебилы. На самом деле это аморально, потому что есть огромное количество материалов», — поведал он.

Также Саакашвили заверил, что «целью российского вторжения было нападение не просто на Грузию как страну, а на грузинскую государственность». По его словам, целью России в августе 2008 года было «взятие Тбилиси, смена власти и отмена Грузии как государства».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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Предыстория: Саакашвили раскрыл детали российского «вторжения» в Грузию в 2008 году
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