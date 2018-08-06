Грузия ответила на «страшное» предсказание Медведева о вступлении в НАТО

Заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт, является подтверждением того, что у Тбилиси есть большой прогресс в отношениях с Североатлантическим альянсом. С таким заявлением в понедельник, 6 августа, выступила председатель комитета по евроинтеграции в парламенте Грузии Тамар Хулордава, передает «Грузия Online».

«Это сближение раздражает нашего северного соседа и именно на это мы должны списать острые заявления со стороны российских властей. Мы сделали выбор, это — суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор — демократия, стабильность, мир, крепкие институты, и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией», — заявила она.

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В свою очередь, советник президента Грузии Георгия Маргвелашвили Тенгиз Пхаладзе заявил, что слова Медведева являются реакцией на недавний саммит НАТО, прошедший в Брюсселе. «Россия пытается развивать тот миф, будто интеграция Грузии в НАТО может быть связана с дестабилизацией какого-то типа. В первую очередь скажу, что то, о чем говорит и свидетельствует это заявление, это то, что в России, особенно после саммита НАТО в Брюсселе, с особой серьезностью относятся к перспективам вступления Грузии в НАТО, и хочу сказать, что мы с нашими партнерами используем все силы, чтобы эта перспектива осуществилась максимально быстро, и то, чтобы абсолютно все видели, что вступление Грузии в НАТО, является, можно сказать, единственной гарантией для стабильности, безопасности и будущего развития региона», — подчеркнул Пхаладзе.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что Тбилиси необходимы гарантии безопасности, которые, по его словам, этой стране не дает Россия. «Наше стремление с точки зрения евроатлантической интеграции не направлено против кого-то. Грузии, маленькой стране нужны гарантии безопасности. Эти гарантии безопасности Россия не то что не дает, а наоборот, сделала все, чтобы у нас были тяжелые внешние вызовы», — считает он.

12 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия войдет в состав НАТО. Он отметил, что впечатлен реформами, которые последнее время проводит Тбилиси.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва крайне негативно воспримет включение Грузии и Украины в НАТО. Он подчеркнул, что альянс может работать с этими странами в двустороннем формате, не принимая их в свои ряды. Российский лидер добавил, что развертывание альянсом новых военных баз у российских границ не способствует восстановлению доверительных отношений.

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