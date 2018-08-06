Власти раскрыли страшное последствие вступления Грузии в НАТО

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт. Об этом в понедельник, 6 августа, пишет РБК со ссылкой на эфир радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — сказал он.

Медведев отметил, что вооруженный конфликт между Южной Осетией и Грузией можно было предотвратить. По его мнению, не было «никакой неизбежности».

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12 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия войдет в состав НАТО. Он отметил, что впечатлен реформами, которые последнее время проводит Тбилиси.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва крайне негативно воспримет включение Грузии и Украины в НАТО. Он подчеркнул, что альянс может работать с этими странами в двустороннем формате, не принимая их в свои ряды. Российский лидер добавил, что развертывание альянсом новых военных баз у российских границ не способствует восстановлению доверительных отношений.

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