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Путин пообещал соразмерный ответ на включение Украины и Грузии в НАТО

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал политиков, которые стремятся включить Украину или Грузию в состав НАТО, подумать о последствиях этих решений. Главу государства цитирует РИА Новости в четверг, 19 июля.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», — сказал Путин на совещании с послами и постоянными представителями РФ.

Глава государства отметил, что основа безопасности в Европе заключается в развитии сотрудничества и доверия. По его словам, развертывание альянсом новых военных баз у российских границ не способствует восстановлению доверительных отношений.

17 июля в интервью Fox News российский лидер заявил, что НАТО может работать с этими странами в двустороннем формате, не принимая их в свои ряды.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия войдет в состав НАТО. Киев уже несколько лет анонсирует членство Украины в военно-политическом блоке.

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