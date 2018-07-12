НАТО расширится

Грузия войдет в состав НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте блока.

«Вы — один из главных наших партнеров и друг, которому можно доверять, — сказал он. — Грузия станет членом НАТО, лидеры государств-членов подтвердили это».

По словам генсека, альянс впечатлен прогрессом, которого Тбилиси добился на пути реформ, и призывает страну продолжать в том же духе. Он также отметил вклад, который страна вносит в урегулирование ситуации в Афганистане, обеспечение безопасности в черноморском регионе и поддержку территориальной целостности внутри признанных международным сообществом границ государств, отметив регионы Абхазии и Южной Осетии.

В мае премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что страна вступит в НАТО к 2021 году. До этого президент страны Георгий Маргвелашвили говорил, что страна выполнила все пункты своего «домашнего задания», в том числе провела необходимые реформы и исполнила различные требования, которые предъявила НАТО для вступления в организацию.

В российском МИД считают, что дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО — это угроза безопасности Закавказья.

11 июля в Североатлантический альянс пригласили Македонию. Страна станет 30-м членом блока после того, как проведет референдум об изменении названия страны.

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля.

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