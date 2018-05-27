Названы сроки вступления Грузии в НАТО

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили надеется, что страна вступит в НАТО к 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Грузинская сторона надеется, что Североатлантический альянс найдет в себе силы, чтобы осуществить «консолидацию этого важного решения». По словам Квирикашвили, вхождение в НАТО необходимо для укрепления безопасности страны. Он также отметил, что Грузия ежедневно работает над тем, чтобы стать членом содружества.

В марте 2018 года президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявлял, что страна выполнила все пункты своего «домашнего задания», в том числе провела необходимые реформы и исполнила различные требования, которые предъявила НАТО для вступления в организацию.

В сентябре 2017 года Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Тбилиси должен быть готов оказаться в первых рядах, когда НАТО примет решение о дальнейшем расширении.

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