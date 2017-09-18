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В Госдепе указали на неготовность Украины вступить в НАТО

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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что эта страна не готова к вступлению в НАТО. Такое мнение он высказал в понедельник, 18 сентября, передает портал «Интерфакс-Украина».

Волкер подчеркнул, что шансы Грузии присоединиться к Североатлантическому альянсу гораздо выше. «Я имею в виду прозрачность, тот вклад, который Грузия внесла в глобальную безопасность, реформы в сфере обороны, борьбу с коррупцией и так далее, однако не думаю, что сегодня кто-то скажет в НАТО, что мы готовы принять Грузию», — отметил он.

Представитель Госдепа добавил, что Тбилиси должен быть готов оказаться в первых рядах, когда организация примет решение о дальнейшем расширении. «Напомню пример стран Балтии — в 1999 году им сказали, что невозможно их вступление в НАТО, однако в 2002 году их пригласили в альянс. Для принятия в НАТО необходим консенсус всех стран-членов альянса», — сказал Волкер.

15 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. По его словам, Киев будет двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО.

29 августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО.

В феврале Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он уже называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.

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