МИД счел углубление сотрудничества Грузии и НАТО угрозой безопасности Закавказья

Россия, Абхазия и Южная Осетия считают дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО угрозой безопасности Закавказья. Сообщение об этом размещено на сайте российского Министерства иностранных дел в среду, 11 октября.

Ведомство заявило об этом после проведения очередных консультаций по безопасности и стабильности в Закавказье, прошедших в Женеве 10 и 11 октября.

«В учениях Североатлантического альянса, состоявшихся летом и осенью этого года в Грузии, было задействовано рекордное количество военнослужащих и тяжелой техники. Присутствовавшие на них эмиссары отдельных натовских государств подчеркивали антироссийскую направленность маневров и их важность для Грузии с точки зрения будущей "деоккупации" Южной Осетии. Подобные действия Тбилиси и членов Альянса идут вразрез с целями Женевских дискуссий, обесценивают работу формата и ведут к росту напряженности в регионе», — подчеркнули в МИД.

Принятую Парламентской ассамблеей НАТО в Бухаресте резолюцию в ведомстве сочли носящей неприемлемый и провокационный характер.